В Великобритании назначен новый министр по выходу страны из Европейского союза

17:19 | 9.07.2018

Новым министром Великобритании по выходу страны из Европейского союза (Brexit) назначен 44-летний Доминик Рааб. Об этом в понедельник сообщается на сайте британского правительства. До сих пор Рааб работал министром юстиции и министром жилищного строительства.



Как отмечает gazeta.ru, его предшественник, Дэвид Дэвис, подал в отставку в знак протеста, о чем стало известно ночью 8 июля. Экс-министр не согласился с решением британского правительства продолжать поддерживать тесные экономические отношения с Евросоюзом (ЕС) после того, как Великобритания покинет ЕС.