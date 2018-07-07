По данным СМИ, сирийские ПВО подбили израильский военный самолет

10:21 | 9.07.2018

Системы сирийских ПВО подбили израильский военный самолет, который атаковал авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA. Также, по словам источника агентства, сирийским ПВО удалось вынудить остальные самолеты, принимавшие участие в атаке, покинуть воздушное пространство над базой.



Агентство отмечает, что в результате атаки пострадавших со стороны Сирии нет, однако самолеты ВВС Израиля нанесли урон инфраструктуре авиабазы.