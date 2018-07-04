Министерство транспорта потребовало хранить персональные данные авиапассажиров в России

13:45 | 6.07.2018

Министерство транспорта России обнародовало проект постановления правительства, который предусматривает перенос на территорию России серверов и баз данных систем бронирования и продаж авиаперевозок по стране, сообщает РБК.



Провайдер системы бронирования должен быть также зарегистрирован в России. Речь идет об инвенторных системах бронирования, в которых авиакомпании хранят данные обо всех билетах — проданных и нет. На глобальные дистрибутивные системы, через которые билеты бронируют агенты и агрегаторы, требования не распространяются, отмечают «Ведомости».