Число жертв кораблекрушения у берегов острова Пхукет увеличилось до 18 человек

13:26 | 6.07.2018

Число жертв кораблекрушения у южных берегов таиландского острова Пхукет увеличилось до 18 человек, 39 человек остаются пропавшими без вести, передает газета The Nation. Ранее сообщалось об одном погибшем и 53 пропавших без вести. В основном это туристы из Китая.



Как напоминает РИА «Новости», два туристических судна, вышедших в море в четверг, несмотря на штормовое предупреждение, были опрокинуты волнами и затонули у берегов Пхукета. В ходе спасательной операции, в которой участвуют корабли ВМС Таиланда, рыболовецкие траулеры и катера спасателей Пхукета, были спасены все 42 человека, граждане КНР, Таиланда и нескольких европейских стран, с одного из двух затонувших судов. Со второго судна, на котором была группа китайских туристов численностью более ста человек и тайский экипаж, вечером в четверг удалось спасти только 48 человек.