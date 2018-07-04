В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Берил»

11:32 | 6.07.2018

В Атлантическом океане, приблизительно в 2 тыс. км от Малых Антильских островов, сформировался тропический шторм «Берил». Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами. Эксперты оценили его скорость в 65 километров в час с периодическими сильными порывами.



«Берил» является вторым тропическим штормом, который сформировался за последние месяцы в Атлантике. Первым стал «Альберто» — он вызвал проливные дожди на территории США.