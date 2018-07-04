В Минздраве прогнозируют увеличение продолжительности жизни граждан РФ к 2030 году

11:05 | 6.07.2018

В Министерстве здравоохранения спрогнозировали увеличение продолжительности жизни россиян к 2030 году до 80,1 года, сообщает РИА «Новости». «Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 года, о женщинах — 83,7 года», — уточнила главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.



Она также рассказала о результатах исследования, которое показало, что россияне стали медленнее стареть. По ее данным, когнитивные функции 50-летнего человека в 2003 году соответствуют когнитивным функциям 58-летнего человека в 2013 году.