Трамп заявил, что был готов к встрече с Путиным «всю жизнь»

10:40 | 6.07.2018

Президент США Трамп заявил, что «был готов всю жизнь» к встрече с российским президентом Путиным. Об этом он рассказал во время выступления на митинге в Монтане. «Поверьте мне, у нас все будет хорошо. Все будет хорошо. Буду ли я готов? Я абсолютно готов. Я готовился к этому всю свою жизнь», — заверил Трамп.



Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите лидеры двух стран намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня, отмечает РИА «Новости».