Россия и мир
10:40 | 6.07.2018
Трамп заявил, что был готов к встрече с Путиным «всю жизнь»
Ранее стало известно, что Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите лидеры двух стран намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня, отмечает РИА «Новости».
© «Вечерние Ведомости»
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