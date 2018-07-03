Иранские власти пригрозили заблокировать поставки нефти в Персидском заливе

12:30 | 5.07.2018

Иран заявил о готовности закрыть Ормузский пролив для иностранных судов с нефтью и заблокировать ее поставки в Персидском заливе, если США будут добиваться запрета на продажу иранской нефти. Об этом заявил замкомандующего базы «Саралла» Корпуса стражей исламской революции Исмаил Коусари в интервью порталу YSC.



«Если экспорт иранской нефти будет сдерживаться, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив», — заявил Коусари. «Мир нуждается в этой нефти», - заявил генерал, добавив, что США дорого заплатят за свои враждебные действия.