В канадском городе Брамптон женщина с ножом ранила четверых пассажиров автобуса

12:26 | 5.07.2018

Четыре человека пострадали в канадском городе Брамптон 4 июля в результате нападения женщины с ножом на пассажиров автобуса, передаёт телеканал CTV.



По данным полиции, в больницу госпитализировали 49-летнего мужчину и трех женщин в возрасте 18, 19 и 28 лет. Их жизни ничто не угрожает. Нападавшая была задержана, ею оказалась 20-летняя Джейд Нельсон. Полиция устанавливает причину нападения, сообщает РБК.