Петр Порошенко назвал Украину «матерью» для русской православной церкви

11:32 | 5.07.2018

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что князь Владимир в 988 году крестил Украину, а также отметил, что 1030 лет назад была «создана Украинская церковь», передает russian.rt.com.



При этом он подчеркнул, что для Украины «церковью-матерью» является Константинопольский патриархат. «А потом Украина была «матерью» для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот», — добавил он, сообщает РИА «Новости».



Он также выразил надежду, что страна получит автокефалию Украинской церкви.