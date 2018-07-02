Глава Минтруда Топилин предложил премировать некурящих сотрудников

17:07 | 4.07.2018

Глава Минтруда Максим Топилин предложил давать премии некурящим сотрудникам. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При стимулировании давать больше денег тем, кто не курит», — сказал Топилин. По мнению главы ведомства, некурящие сотрудники заслуживают поощрения, так как они расходуют свое рабочее время более рационально, передает RNS.