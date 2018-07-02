В Британии еще трое мужчин обвинили актера Кевина Спейси в домогательствах

11:31 | 4.07.2018

Еще трое мужчин в Великобритании обвинили голливудского актера Кевина Спейси в домогательствах, таким образом, в отношении актера британская полиция ведет в общей сложности уже шесть дел, сообщает портал TMZ.



Как пишет портал со ссылкой на британскую полицию, один из потерпевших в апреле заявил о домогательствах со стороны Спейси, которые имели место в Вестминстере в 1996 году. Еще двое мужчин сообщили об инцидентах в Ламбете в 2008 году и в Глостере в 2013 году. Никто из предполагаемых жертв не стал называть своего имени.