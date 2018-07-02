11:18 | 4.07.2018

Президент Боливии Эво Моралес доставлен в клинику Ла-Паса. Главе государства проведут плановое обследование. «С целью проведения регулярных запланированных медицинских обследований президент Боливии Эво Моралес Айма помещен в клинику в Ла-Пасе», — говорится в заявлении. К исполнению своих обязанностей Моралес вернётся в течение нескольких дней.