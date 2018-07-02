Власти Польши обеспокоены возможностью перезагрузки отношений России и США

15:34 | 3.07.2018

Власти Польши в определенной степени опасаются возможности перезагрузки отношений России и США после встречи Путина и Трампа в Хельсинки. Об этом заявил министр иностранных дел республики Яцек Чапутович.



Министр отметил, что говорить о возможных результатах встречи пока преждевременно. Он также добавил, что в Варшаве рады, что Европа и США поддерживают антироссийские санкции. При этом Чапутович отметил, что Польша будет наблюдать за эффектом от переговоров.