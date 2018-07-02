Йоахим Лёв принял решение остаться во главе сборной Германии

15:26 | 3.07.2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв продолжит работу с командой, несмотря на неудачное выступление на чемпионате мира — 2018. Во вторник 58-летний специалист озвучил желание отработать свой контракт до конца. Соглашение Лева с Немецким футбольным союзом, напомним, будет действовать до 2022 года.



По данным Bild, после вылета сборной Германии с мундиаля Лёв в течение пяти дней думал о своем будущем и в итоге решил остаться в бундестим. На турнире сборная Германии заняла последнее место в группе F, пропустив вперед себя команды Швеции, Мексики, Южной Кореи, и осталась за бортом плей-офф.