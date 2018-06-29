По данным СМИ, Трамп планирует провести переговоры с Путиным один на один

13:16 | 3.07.2018

Президент США Трамп планирует провести встречу с Путиным один на один, прежде чем представители делегаций двух стран присоединятся к переговорам. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. «Что касается Путина, Трамп уже оценил их межличностные отношения, но хочет больше времени для развития отношений как лидеров двух стран», - сказал источник.



В CNN напомнили, что во время саммита США и КНДР в Сингапуре Трамп около часа говорил с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в присутствии только переводчиков.