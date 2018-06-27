Песков объяснил, почему встреча Путина и Трампа пройдёт в Хельсинки

16:11 | 29.06.2018

Пресс-секретарь Путина Песков объяснил выбор Хельсинки местом проведения саммита президентов России и США. «Наверное, это место больше устраивало обе стороны. Логистически», — пояснил он, отвечая на вопросы журналистов в пятницу, передают «Ведомости». По его словам, идёт серьёзная подготовка, сторонам предстоит разговор по «очень непростым» вопросам.



Напомним, о том, что переговоры Путина и Трампа пройдут в Хельсинки 16 июля, Белый дом и Кремль объявили в четверг, 28 июня.