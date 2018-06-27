В США в 2021 году может появиться 51-й штат

14:59 | 29.06.2018

Конгресс США рассмотрит законопроект о принятии в состав государства острова Пуэрто-Рико. Соответствующий законопроект в Конгресс внесла представительница архипелага в Палате представителей Дженнифер Гонсалес-Колон. Согласно законопроекту, Пуэрто-Рико 1 января 2021 года может быть провозглашен 51-м штатом США.



Пуэрто-Рико признано территорией США с 1898 года. Жители архипелага являются гражданами Америки, однако не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе, отмечает РИА «Новости».