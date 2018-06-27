Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита A в американском штате Огайо

13:23 | 29.06.2018

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездки в США, о вспышке гепатита A в штате Огайо. Всего сообщается о 79 подтверждённых случаях заболевания. Ведомство просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок.



«В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что факторами риска явилось употребление наркотических средств, в том числе среди лиц без определенного места жительства, несоблюдение правил личной гигиены», — добавили в ведомстве.