Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в редакции Capital Gazette в Мэриленде

13:20 | 29.06.2018

Полиция установила имя стрелявшего в редакции газеты Capital Gazette в Мэриленде, сообщает NBC News со ссылкой на источники.



Ранее сообщалось, что неизвестный вошел в здание редакции Capital Gazette и открыл стрельбу. Как позднее рассказали в полиции, он действовал целенаправленно и был вооружен дробовиком и дымовыми шашками. Жертвами атаки стали сотрудники издания — два редактора, два корреспондента и менеджер по продажам. Еще около 20 человек пострадали. Нападавший был задержан.



Подозреваемый оказался 38-летним жителем Мэриленда по имени Джаррод Рамос. Его идентифицировали благодаря базе данных паспортов и водительских прав, поскольку сам стрелок отказался сотрудничать со следствием и повредил себе кончики пальцев, чтобы сделать невозможной идентификацию по отпечаткам.



Как отмечает РИА «Новости», в 2012 году он подавал на газету в суд за клевету, но иск не удовлетворили.