На чемпионате мира по футболу 2018 года в РФ установлен рекорд по числу голов в свои ворота

14:12 | 28.06.2018

На чемпионате мира по футболу 2018 года в России установлен рекорд по количеству автоголов в истории мундиалей. Предыдущий рекорд был установлен 20 лет назад на ЧМ-1998. Тогда футболисты поразили собственные ворота шесть раз. На турнире в 2018 году эта отметка дошла до восьми голов уже на групповом этапе.