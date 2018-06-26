РЖД разрешат провозить в поездах домашних животных без сопровождения хозяев

17:03 | 27.06.2018

С 16 июля в поездах дальнего следования можно будет перевозить домашних животных без сопровождения владельцев, сообщила Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД). Перевозить можно будет собак, кошек, птиц, хомяков, морских свинок, кроликов и черепах. Для этого хозяевам животных понадобятся клетки и контейнеры. Также с питомцем можно будет отправить сопроводительные документы, поилку, кормушку и корм, а также одну игрушку и наполнитель для лотков. За состоянием животных во время поездки будут наблюдать проводники поездов, отмечает РБК. Сначала услуга будет запущена в тестовом режиме в 13 поездах.