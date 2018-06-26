В возрасте 87 лет скончался известный математик и лингвист Владимир Успенский

16:57 | 27.06.2018

Математик и лингвист, профессор МГУ Владимир Успенский скончался в Москве. Ему было 87 лет. Владимир Успенский — советский и российский математик, лингвист, публицист, популяризатор науки. Отмечается, что он был заведующим кафедрой математической логики и теории алгоритмов механико- математического факультета МГУ в период с 1995 по 2018 год, передает rg.ru. Успенский также писал в жанре мемуарной прозы.