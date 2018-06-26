Россия и мир
10:15 | 27.06.2018
Британский таблоид The Sun включил Смольникова в «сборную» худших футболистов ЧМ-2018
Смольников выходил на поле в матче с Уругваем, который прошел 25 июня в Самаре. Защитник получил красную карточку и был удален в первом тайме. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей турнира, напоминает lenta.ru.
Помимо Смольникова в состав попали: Давид де Хеа (Испания), Жером Боатенг (Германия), Фидель Эскобар (Панама), Серхио Рамос (Испания), Томас Мюллер (Германия), Паулиньо (Бразилия), Блез Матюиди (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша) и Тимо Вернер (Германия).
© «Вечерние Ведомости»
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