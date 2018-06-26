Власти Дании собираются задержать реализацию «Северного потока — 2»

10:04 | 27.06.2018

В парламент Дании внесены законодательные инициативы, позволяющие наложить вето или задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен, передает iz.ru.



«Конечно, мы думали над вопросом «Северного потока — 2». Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, а сама Дания это решить не может. Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение. На самом деле это очень трудно предсказать», — указал Расмуссен.



Он также добавил, что вопрос о строительстве газопровода необходимо вынести на обсуждение на общеевропейский уровень. Расмуссен подчеркнул, что следует серьезно и взвешенно проанализировать все риски.