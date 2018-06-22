Эксперты Роскачества назвали регионы с лучшим хлебом

11:28 | 26.06.2018

Эксперты Роскачества завершили масштабное исследование качества хлеба, которое продолжалось в течение целого года. Оно затронуло 176 брендов в 62 российских регионах всех федеральных округов. 86 % исследованных товаров соответствуют всем требованиям законодательства, а 32 % из них превышают по своим потребительским характеристикам действующие ГОСТы, утверждают эксперты.



Кроме того, определены регионы, которые попали в число безоговорочных лидеров по объему высококачественного хлеба. Среди них оказались Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. Большая часть хлеба повышенного качества оказалась в Тамбовской, Ленинградской, Владимирской и Челябинской областях, а также в Краснодарском крае. Список регионов с лидирующими показателями замыкают Вологодская, Тульская, Ростовская и Кировская области, Пермский край и Санкт-Петербург. Как пояснили эксперты Роскачества, в указанных регионах не обнаружили ни одного товара с нарушениями, передает MK.ru.