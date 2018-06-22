Снятый с рейса в Португалии российский музыкант Андрей Сучилин скончался от некроза

11:13 | 26.06.2018

Россиянин Андрей Сучилин, которого в конце мая сняли с рейса в Португалии из-за неприятного запаха, вызванного болезнью, скончался. Об этом в «Фейсбуке» сообщила его друг Лидия Тихонович.



Инцидент на борту рейса Амстердам – Гран-Канария произошел 31 мая. Самолет совершил экстренную посадку в Португалии из-за «невыносимого запаха» от одного из пассажиров, от которого окружающие начали падать в обморок. Экипаж самолета изолировал мужчину в туалете, а после приземления в Фару его сняли с рейса, сообщает iz.ru.



Тихонович уточнила, что у Сучилина начался некроз тканей, после инцидента Сучилин попал в реанимацию и впал в кому. Было проведено несколько операций, но некроз остановить не удалось.



Андрей Сучилин был лидером рок-группы «До мажор», а также одним из создателей Московской рок-лаборатории, сообщает сайт kp.ru.