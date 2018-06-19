Верховная рада Украины приняла закон о нацбезопасности

16:40 | 21.06.2018

На Украине Верховная рада приняла закон о нацбезопасности, согласно которому членство страны в НАТО и ЕС становится одним из национальных интересов страны, сообщает РИА «Новости». Соответствующее решение в четверг поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.



Как отмечает russian.rt.com, согласно документу, расходы на оборонный сектор составляют не менее 5% от запланированного объёма ВВП, причём как минимум 3% — на финансирование сил обороны. Закон также предусматривает назначение гражданского министра обороны.