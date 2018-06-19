США официально уведомили ООН о выходе из Совета по правам человека

13:01 | 21.06.2018

Соединенные Штаты уведомили ООН о выходе из Совета по правам человека (СПЧ). Письмо передано американским постпредством в Нью-Йорке и адресовано генеральному секретарю Всемирной организации Антониу Гутерришу. В уведомлении отмечается, что США отзывают своё членство в СПЧ ООН с 17:00 19 июня. Также США отказались участвовать в июньской сессии совета, которая должна завершиться 6 июля, передает russian.rt.com.



Как напоминает iz.ru, 19 июня госсекретарь США Майк Помпео и постоянный представитель страны при Всемирной организации Никки Хейли объявили о выходе страны из СПЧ ООН. Последняя обвинила организацию в лицемерии и заявила, что Соединенные Штаты не могут быть частью формата, который «превращает права человека в насмешку».