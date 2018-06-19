12:11 | 21.06.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти хотели бы наладить отношения с Россией. «Я вам кое-что скажу: мы хотим поладить с Россией. Но Россия смотрит и говорит: «Эй, лучше бы она [Хиллари Клинтон] выиграла». Все, что мы сделали, много всего, в том числе санкции... Они смотрят в прошлое и думают: «Лучше бы жуликоватая Хиллари выиграла, было бы лучше для нас», — сказал Трамп на митинге своих сторонников, который проходил в городе Дулут штата Миннесота.