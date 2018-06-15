Белый дом вместе с Пентагоном займется созданием космических сил США

17:02 | 19.06.2018

Белый дом и другие соответствующие госструктуры вместе с Пентагоном будут работать над созданием космических сил США, заявила пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс.



Ранее сообщалось, что Трамп поручил Пентагону создать космические войска. По его мнению, Соединенные Штаты должны обладать военным превосходством в космосе. В министерстве обороны США подтверждали готовность к созданию космических войск, передает gazeta.ru.