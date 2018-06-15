В австралийском зоопарке умер самый старый орангутанг на планете

16:46 | 19.06.2018

В австралийском зоопарке Перт в возрасте 62 лет умер старейший в мире суматранский орангутанг по кличке Пуан, сообщает Би-би-си.



Самку по имени Пуан подвергли эвтаназии из-за связанных с возрастом заболеваний. Сотрудники Пертского зоопарка окрестили ее «великой старушкой» и ухаживали за ней с 1968 года. Она оставила после себя 54 потомка, передает lenta.ru. Благодаря хорошему медицинскому уходу Пуан удалось значительно превысить обычную для её вида продолжительность жизни.