Госдума одобрила законопроект о повышении госпошлины за загранпаспорт до 5 тысяч рублей

16:16 | 19.06.2018

Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации и других документов нового поколения. Как отмечает РИА Новости, пошлина на загранпаспорт увеличивается до 5 тыс. с 3,5 тыс. рублей.



Также регламентируется увеличение пошлины за выдачу загранпаспорта ребенку до 14 лет: с 1,5 тысячи до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, за регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства нового формата (изготовленного на пластиковой основе) пошлина будет увеличена с 800 рублей до 1,5 тысячи рублей, а за выдачу таких же водительских прав российского образца — с 2 тысяч до 3 тысяч рублей, передает lenta.ru.



Документ был одобрен правительством России 20 апреля. Увеличение пошлин на выдачу документов нового образца позволит «частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения», говорится в пояснительной записке к документу.