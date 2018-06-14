16:58 | 15.06.2018

«Газпром» возобновил переговоры с Южной Кореей о строительстве газопровода через КНДР. Об этом сообщил зампред правления российской компании Виталий Маркелов. По его словам, этот маршрут начали обсуждать еще в 2011 году. Он подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация вокруг Корейского полуострова разрядилась и можно активизировать диалог.