Кудрин назвал выгодной для россиян пенсионную реформу

16:59 | 14.06.2018

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин поприветствовал начало пенсионной реформы в России. Инициативу правительства он назвал «выгодным для граждан решением». «Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», - написал Кудрин в своем твиттере после обнародования на заседании правительства предложений по пенсионной реформе, передает «Интерфакс».



Ранее премьер-министр Медведев заявил о предложении правительства повысить пенсионный возраст до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. По словам главы правительства, реформа начнется в 2019 году.