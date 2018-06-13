16:22 | 14.06.2018

Мосгорсуд признал законным решение об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории России, передает «Интерфакс».



Защита Telegram заявила о намерении продолжить добиваться отмены блокировки мессенджера как в российских судах, так и в Страсбурге. «Жалоба в ЕСПЧ подаваться будет (в настоящее время уже подана жалоба на приказ ФСБ, обязывающий предоставлять ключи шифрования; на очереди — жалоба на сам факт блокировки). Также мы подадим жалобу в президиум Мосгорсуда и Верховный суд», — цитирует «РИА Новости» адвоката Рамиля Ахметгалиева.