Чемпионат мира — 2026 пройдёт в Канаде, США и Мексике

16:14 | 13.06.2018

Сегодня, 13 июня, на конгрессе ФИФА, который проходит в Москве, стали известны результаты борьбы за право проведения чемпионата мира — 2026. Победила совместная заявка Канады, Мексики и США. Ее поддержали 134 делегата 68-го конгресса.



Как отмечает gazeta.ru, чемпионат мира по футболу — 2026 станет первым в истории, который пройдет с 48 участниками. Изначально за проведение мундиаля боролись шесть заявок, однако к решающему выбору конгресса ФИФА их осталось только две: Марокко и совместная заявка США, Канады и Мексики.