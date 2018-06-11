Кадыров прокомментировал песню Слепакова про него и сборную России по футболу

11:41 | 13.06.2018

Глава Чечни Кадыров прокомментировал песню комика Слепакова, в которой поётся про него и сборную России по футболу. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте». «Мне песня Семёна понравилась, я искренне посмеялся, только вот моё слово твёрже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания», — написал Кадыров, передает russian.rt.com.



При этом министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Умаров в интервью «Говорит Москва» назвал юмор такого рода низкопробным и добавил, что комику было бы неплохо извиниться.



Слепаков опубликовал на YouTube видео с юмористической песней, посвященной предстоящему чемпионату мира по футболу. В частности, в ней говорится, что Кадыров «твердый, как пармезан». В композиции глава Чечни ставит перед сборной задачу дойти до финала, однако команда проигрывает матч «Эмиратам», после чего Кадыров отказывается ее тренировать, напоминает РИА «Новости».