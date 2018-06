15:24 | 8.06.2018

Аль Пачино сыграет в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), сообщил журнал Variety. Помимо него, в картине также согласились сыграть Дэмиен Льюис, Люк Перри и Эмиль Хирш. Ранее также стало известно о том, что в фильме снимутся Дакота Фаннинг, Клифтон Коллинз-младший и Николас Хэммонд.



Как сообщает американская пресса, премьера намечена на август следующего года. События в картине будут происходить в конце 60-х годов в Лос-Анджелесе. Это будет история бывшей звезды вестернов и его дублёра, роли которых исполнят соответственно Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Аль Пачино будет играть агента Ди Каприо, передает «Эхо Москвы».