Глава немецкого МИД заявил, что Германия больше не может замалчивать разногласия с США

14:53 | 8.06.2018

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что Германия больше не может замалчивать разногласия с США.



По его словам, речь идёт, в частности, о выходе Вашингтона из соглашения по климату, отказе от иранской ядерной сделки и введении пошлин на импорт стали и алюминия. Дипломат считает, что эти односторонние решения вредят Европе и президент США Дональд Трамп сознательно идёт на них, передает russian.rt.com.



Маас также добавил, что ничто из вышеперечисленного не сделает мир лучше, спокойнее или безопаснее.