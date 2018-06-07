Дональд Трамп раскритиковал Канаду и Францию за высокие пошлины для США

10:47 | 8.06.2018

Президент США обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Франции Эмманюэля Макрона в создании барьеров для торговли и установке огромных пошлин для американских товаров. Это заявление он сделал на своей странице в Twitter за день до саммита стран G7, передает РБК.



«Пожалуйста, скажите премьер-министру Трюдо и президенту Макрону, что они берут с США огромные пошлины и создают немонетарные барьеры. Торговый профицит ЕС с США — 151 миллиард долларов, а Канада не пускает наших фермеров и других. Жду встречи с ними завтра», — написал Трамп в Twitter.