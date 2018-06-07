В Верховной раде заявили, что Киев теряет контроль над Одессой

10:34 | 8.06.2018

Депутаты Верховной рады потребовали от секретаря СНБО Украины Александра Турчинова принять меры в связи с потерей контроля в Одессе. Об этом в четверг, 7 июня, сообщил депутат Верховной рады Игорь Луценко на своей странице в Facebook.



Как передаёт «РИА Новости», он пояснил, что «террор» против антироссийских активистов в городе доходит до «невиданных масштабов». По утверждению Луценко, одесские власти поддерживают антиукраинские организации и «пророссийские акции». «Мы теряем Одессу по тому же сценарию, что и Донбасс», — заявил Луценко.