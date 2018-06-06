Дональд Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

13:24 | 7.06.2018

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо напомнил ему о сожжении Белого дома в 1814 году, сообщил телеканал CBC.



Как отмечается, в ходе разговора Трюдо раскритиковал заявление Трампа о том, что США ввели пошлины на импорт металлов в интересах национальной безопасности. «Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?» — ответил канадскому премьеру Трамп.



По данным телеканала, Трамп имел в виду инцидент, который произошёл в период англо-американской войны 1812–1815 годов. Как отмечается, в ходе военных действий британцы сожгли ряд правительственных зданий, включая Белый дом. При этом в то время Канада являлась британской колонией, передает russian.rt.com.