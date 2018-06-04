Пограничники Украины признали превосходство России в Азовском море

16:53 | 6.06.2018

Украинским пограничникам не хватает ресурсов для противодействия России в Азовском море. Об этом в эфире телеканала «UA: Перший» заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.



«Если говорить о каком-то ответе в силовом формате, то, конечно, тут Государственной пограничной службы недостаточно, у нас ограничены наши ресурсы и даже ресурсы нашей морской охраны. Не будем делать тайну — наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации», — сказал Слободян.



Слободян добавил, что российские военные не перестают «демонстрировать силу». По его словам, несмотря на это, Украина готова дать ответ, если Москва решится на «агрессивные и неадекватные действия».