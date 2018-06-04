МГУ возглавил список лучших вузов России по версии агентства RAEX

16:23 | 6.06.2018

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова оказался лучшим учебным заведением России в рейтинге, подготовленном агентством RAEX, передает russian.rt.com.



В первой пятерке лучших российских университетов, по подсчетам RAEX, также оказались МФТИ, НИЯУ МИФИ, СПбГУ и НИУ ВШЭ.



В топ-10 российских вузов эксперты включили Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, а также МГТУ имени Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.