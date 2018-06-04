Зенитные ракетные комплексы С-400 и «Панцирь» отразили удар с моря на учениях в Крыму

16:00 | 6.06.2018

Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь» на учениях в Крыму отразили ракетный удар с моря, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Астафьев.



Совместные учения ВВС и ПВО, Черноморского флота, а также общевойсковых соединений стартовали в ЮВО под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Дворникова. В маневрах участвуют около шести тысяч военнослужащих, задействовано около ста самолетов и вертолетов, передает РИА «Новости».