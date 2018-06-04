Премьер-министр Украины Гройсман предложил уволить министра финансов

15:55 | 6.06.2018

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внес в Верховную раду предложение уволить министра финансов Александра Данилюка. «Подписал представление в Верховную раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка», — заявил Гройсман. Он отметил, что Данилюк позволил себе действия, «несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена кабинета министров».