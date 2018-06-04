Власти РФ рассмотрят три варианта повышения пенсионного возраста

12:14 | 6.06.2018

Премьер Медведев во вторник проведет совещание, на котором будут обсуждаться три варианта повышения пенсионного возраста, сообщили РБК два близких к правительству источника и подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник.



Самый жесткий вариант реформы предлагает Минфин. Ведомство первого вице-премьера Антона Силуанова считает, что мужчины выходят на пенсию в 65 лет, а женщины – в 63 года. Предложения Минтруда чуть мягче. Первый вариант – выход на пенсию для мужчин в 65 лет, а для женщин в – 60, другой вариант – для мужчин в 62 года и для женщин в 60 лет.



Также источник РБК рассказал, что на совещании у Медведева могут поднять вопрос о механизмах смягчения, которые должны сопровождать процесс повышения пенсионного возраста. Речь идет о возможности уйти на отдых досрочно, но с сокращенным размером пенсии.



Как напоминает regnum.ru, ранее Медведев заявил о готовности выйти с законодательной инициативой в Государственную думу о повышении пенсионного возраста в стране.