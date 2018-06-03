Жаров останется главой Роскомнадзора

16:43 | 5.06.2018

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сохранил свой пост, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. «Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается», — сказал Носков в кулуарах международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске, передает РИА «Новости». Сообщения о возможной отставке Жарова появлялись в конце апреля.



Как напоминает РБК, под руководством Жарова Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать Telegram. Несмотря на то, что IP-адреса мессенджера были внесены в реестр запрещенных, он по-прежнему доступен пользователям.