В торговом центре «Порт» в Казани произошел пожар

12:24 | 5.06.2018

Никто не пострадал при пожаре в казанском ТЦ «Порт», откуда во вторник утром эвакуировали продавцов, сообщил руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин. Посетителей в ТЦ не было, так как он еще не открылся.



«Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идет сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих», — говорится в сообщении.

